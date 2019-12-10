Рівер Плейт готовий викупити Карраскаля у Карпат за кругленьку суму

Колумбійський вінгер львівської команди продовжить виступати за аргентинський клуб і в майбутньому.

Аргентинський клуб Рівер Плейт вирішив залишити у своєму складі колумбійського півзахисника львівських Карпат Хорхе Карраскаля. Президент клубу Родольфо Д’Онофріо заявив, що "міліонери" хочуть скористатись опцією викупу футболіста, прописаною в договорі оренди, і готові викласти за 21-річного хавбека 2,5 мільйони євро, повідомляє видання TyC Sports.

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Нагадаємо, Карраскаль приєднався до Карпат на правах оренди 2 роки тому. Згодом "леви" викупили контракт колумбійця, а у січні віддали гравця в річну оренду у Рівер Плейт за 500 тисяч. У поточному сезоні Карраскаль у аргентинській Суперлізі зіграв 8 поєдинків і забив два голи.

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