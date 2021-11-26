Впевнена перемога над Расінгом з Авельянеди в рамках 22-го туру аргентинської Суперліги дозволила Рівер Плейт завчасно вибороти чемпіонський титул.

Аргентина, Суперліга, 22-й тур

Рівер Плейт – Расінг – 4:0

Голи: Палавесіно, 32, Альварес, 48, Ромеро, 68, 78

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Після низки змарнованих нагод обома командами "мільйонери" відкрили рахунок на 32-й хвилині. Це Агустін Палавесіно скористався пасом Фернандеса й пробив кіперу поміж ніг. На старті другої половини рахунок подвоїв Хуліан Альварес, який ударом з меж штрафного завершив зусилля партнера.

Далі за справу взявся Браян Ромеро. Досвідчений форвард оформив дубль за 10 хвилин, забезпечивши розгром Расінга. Спершу він реалізував вихід віч-на-віч після передачі Палавесіно, а згодом в один дотик завершив організовану Карраскалем контратаку.

Після цієї перемоги Рівер Плейт набрав 52 очки та став недосяжним для конкурентів з Дефенси і Хустісії та Тальєреса (по 40 пунктів). Здобутий титул став для "мільйонерів" 36-м в історії змагань. Одвічний опонент – Бока Хуніорс – ставав чемпіоном 34 рази.

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