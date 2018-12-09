Рівер Плейт – Бока Хуніорс: прогноз на фінал Кубка Лібертадорес

Аргентинські Рівер Плейт і Бока Хуніорс зустрінуться в матчі-відповіді фіналу Кубка Лібертадорес-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Рівер Плейт – Бока Хуніорс відбудеться 9 грудня у Мадриді на Сантьяго Бернабеу. Початок гри о 21:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Рівер Плейт – Бока Хуніорс, прогноз букмекерів на матч Кубка Лібертадорес:

Британські букмекери з контори William Hill у недільному протистоянні віддають перевагу Рівер Плейт. Коефіцієнт на перемогу "мільйонерів" складає 2,55. Натомість імовірний успіх Бока Хуніорс оцінюється балом 3,10, нічия – 2,87.

Схожої думки і в австрійській Bwin. Там на перемогу номінальних господарів теж приймають ставки з коефіцієнтом 2,55. На "генуезців" із Хуніорс можна поставити з балом 3,10. Якщо ж вірите в нічию, то ставка обернеться у 2,80 рази більшим виграшем.

Відзначимо, що початково матч-відповідь фіналу мав відбутися в Буенос-Айресі, але зустріч зірвали вболівальники Рівер Плейт. У підсумку вирішено було провести поєдинок за межами Аргентини.