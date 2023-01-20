"На що зможе розраховувати Петраков у збірній Вірменії? Напевно, йому буде важко. Рівень цієї команди десь втричі нижчий за Україну, особливо, коли немає Мхітаряна. Але Петраков амбітний тренер, він виграв молодіжний чемпіонат світу не з передовою збірною.

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Тому він може створити і в Вірменії хороший колектив, дати йому впевненості, і зліпити результат з того, що є. Я впевнений, що у Вірменії є індивідуальності, на яких зможе розраховувати Петраков. Думаю, він вже зробив певні висновки із наших матчів з вірменами", – поділився Кампомар в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Петраков очолював збірну України майже півтора року. Нещодавно 65-річний тренер очолив збірну Вірменії.

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