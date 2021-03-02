"Перші враження від Екстракляси ще не встигли скластися. Я тут тільки два тижні провів, тільки до всього звикаю. Рівень організації чемпіонату на перший погляд не гірший, ніж в УПЛ.

Шабанов потрапив у символічну збірну туру чемпіонату Польщі

Відчувається, що футбол у Польщі цікавить багатьох. Шкода, що поки що тут діє жорсткий карантин і немає уболівальників на стадіоні.

До мене дуже добре поставилися. Клуб надав мені перекладачку, яка детально пояснювала робочі та побутові моменти. Мені знайшли квартиру, поселили, дали автомобіль. Жодних проблем немає. У команді мене теж добре прийняли, тим більше є 4-5 російськомовних гравців, що значно спрощує адаптацію в колективі", – сказав Шабанов у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Шабанов перейшов у Легію 17 лютого і виступатиме за польський клуб до 30 червня 2021 року.

"Погроза розірвати контракт": Шабанов став "винуватцем" скандалу в Легії, але гравець Динамо не залишає сумнівів фанатам