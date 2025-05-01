"Україні пощастило, адже у фіналі в Житомирі зустрічаються два найсильніші бренди країни: Шахтар і Динамо. Ще десять чи навіть п'ять років тому це була б дуель між командами, з якими жоден з наших топ-клубів не зміг би скласти жодної гідної конкуренції. Ще чотири роки тому наші ліги розділяли двадцять місць у рейтингу УЄФА. Сьогодні ж ми вперше з 1997 року обігнали наших східних сусідів!

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За всіма об'єктивними показниками обидва клуби сьогодні демонструють рівень, дуже близький до вершини Екстракляси", – йдеться у матеріалі Weszło.

Нагадаємо, у фіналі Кубка України донецький Шахтар зустрінеться з київським Динамо. Гра відбудеться 14 травня, початок зустрічі – о 18:30. У фінальному матчі Кубка Польщі Погонь зіграє з Легією. Поєдинок відбудеться 2 травня, стартовий свисток гри пролунає о 17:00.

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