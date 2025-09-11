Халл Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з бразильським вінгером Жоао Мендесом. 20-річний гравець поставив підпис під однорічною угодою. Він є сином легенди Барселони і збірної Бразилії Роналдінью.

Повідомляється, що Мендес виступатиме за молодіжну команду Халла U-21. Раніше він перебував у системі Крузейро, Барселони та Бернлі.

"Я дуже щасливий. Думаю, це буде хороший сезон. Я бачив матч Халла проти Бірмінгема і вважаю, що хлопці грають дуже добре. Думаю, це дуже хороша команда, і я з нетерпінням чекаю гри за цю команду. Хочу допомогти команді U-21, а також першій команді. Рівень для мене не важливий, я просто люблю футбол. Якщо я отримаю шанс, то скористаюся ним", – зазначив Мендес.

