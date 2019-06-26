Рівалдо зухвало відповів ван Галу на критику Мессі

Колишньому форварду каталонців Рівалдо не сподобались гострі випади нідерландця на адресу Ліонеля Мессі.

"Мессі, Неймар і Кріштіану Роналду – особливі гравці, і ні команда, ні тренер не знають, як вони роблять ці дивовижні речі. Але є багато тренерів, яким не подобаються такі гравці, тому що вони применшують персону самого тренера. Вони вважають за краще говорити, що ці гравці не знають, як грати в команді, і вони сильні тільки індивідуально.

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Я грав у футбол більше 24 років, і я дуже добре знаю, що багато тренерів були дуже посередніми, коли вони грали, а інші і зовсім не були гравцями. Сьогодні, як тренери, вони хочуть, щоб їхня команда грала як цілісний організм, щоб у них була заслуга великого фахівця.

Я віддаю перевагу індивідуальним гравцям, тому що футбол – це радість, і всім подобається щось особливе. Команда завжди важлива, але потрібно мати різних гравців, які можуть зробити щось більше на полі", – наводить слова Рівалдо AS.

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Нагадаємо, Луї ван Гал свого часу очолював каталонський гранд, однак він не перетинався з Мессі в Барселоні.