"Мессі вже не той, що п'ять років тому. Часи змінюються. Так, Мессі – це все ще Мессі, але він став іншим гравцем, виступає за іншу команду, яка змушує його страждати. Барселона сильно змінилася.

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Якби я був Почеттіно, то сказав би власнику ПСЖ, що нам краще зберегти все як є, а не запрошувати Мессі. Мені подобається Ліонель, але є Мбаппе, та й інші залишаться в команді.

Звичайно, футбол – це гроші, і якщо Мессі перейде в паризький клуб, то це буде економічно дуже вигідно. Але Ліонелю вже більше тридцяти, а Мбаппе – 22. Складна ситуація. Повторюся, ПСЖ не потрібні нові придбання, там чудова команда, але футбол – це і бізнес", – цитує Рівалдо AS.

Нагадаємо, контракт аргентинця та Барси завершується влітку, основними претендентами на Мессі називають Манчестер Сіті та ПСЖ.

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