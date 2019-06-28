Рівалдо закликав Неймара вибачитись перед вболівальниками Барселони

Екс-зірка Барселони Рівалдо вважає, що фанати каталонського клубу можуть не прийняти Неймара на Камп Ноу.

"Неймару потрібно вибачитися перед фанатами Барселони і сказати, що він зрозумів, що в цьому клубі він може показувати свій найкращий футбол. Якщо він це зробить, вболівальники Барси з радістю його приймуть.

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Йому, можливо, доведеться піти на зниження зарплати, щоб цей трансфер відбувся. Але я вважаю, що фінансові жертви будуть коштувати того, оскільки він, ймовірно, знову знайде щастя на полі та за його межами.

У Барселоні Неймар показував найкращий футбол в кар'єрі та завоював найбільш значущі трофеї на клубному рівні", – цитує Рівалдо AS.

Нагадаємо, у ЗМІ все частіше з'являється інформація, що форвард ПСЖ Неймар влітку повернеться в Барселону.

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