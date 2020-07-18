Рівалдо закликав Барселону звільнити Сетьєна перед відновленням Ліги чемпіонів

Володар "Золотого м'яча" вважає, що керівництву каталонського клубу потрібно негайно розглянути варіант зі звільненням тренера.

"У керівництва Барселони тепер з'явився головний біль. Їм потрібно вирішити, чи слід змінювати тренера перед відновленням Ліги чемпіонів. Думаю, президент Бартомеу повинен подумати про звільнення Сетьєна.

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Вболівальники і преса розчаровані роботою Сетьена і тим, в який футбол грає Барселона. Це говорить на користь того, що зміни потрібно зробити прямо зараз", – розповів Рівалдо для Betfair.

Нагадаємо, після карантину Барса втратила свою перевагу над Реалом і дозволила мадридцям достроково завоювати золоті медалі чемпіонату Іспанії.

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