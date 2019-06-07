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Рівалдо закликав Барселону не підписувати Грізманна – він пропонує повернути колишню зірку каталонців

18:33 901 Читать на русском
Рівалдо закликав Барселону не підписувати Грізманна – він пропонує повернути колишню зірку каталонців
Антуан Грізманн / фото із соцмереж

Легенда Барселони Рівалдо переконаний, що каталонцям не потрібно намагатися підписати контракт з нападником Атлетіко Антуаном Грізманном.

"Якби я міг вибрати одного гравця, який підпише контракт з Барселоною цього літа, це був би Неймар. Вболівальники вже знають, на що він здатний, він довів свою цінність для клубу минулого разу. Він прекрасно зіграв з Мессі і Суаресом.

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Він також є гарною альтернативою для атаки, коли Мессі немає на полі. Грізманн – відмінний гравець, але він ніколи не грав у Барселоні або з Мессі і Суаресом. Звичайно, якщо йому вдасться виступити так само, як в Атлетіко, то він, безумовно, може стати відмінним доповненням до команди.

Але я надаю перевагу Неймару. Він знає клуб і, ймовірно, регулярно спілкується з Суаресом і Мессі. Повернення Неймара, можливо, не порадує всіх уболівальників після того, як він пішов у ПСЖ, але, якщо він допоможе їм виграти Лігу чемпіонів, вболівальники пробачать все", – цитує Рівалдо Four Four Two.

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Теги
Неймар Неймар Іспанія Рівалдо Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона
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