Рівалдо закликав Барселону не підписувати Грізманна – він пропонує повернути колишню зірку каталонців

Легенда Барселони Рівалдо переконаний, що каталонцям не потрібно намагатися підписати контракт з нападником Атлетіко Антуаном Грізманном.

"Якби я міг вибрати одного гравця, який підпише контракт з Барселоною цього літа, це був би Неймар. Вболівальники вже знають, на що він здатний, він довів свою цінність для клубу минулого разу. Він прекрасно зіграв з Мессі і Суаресом.

Він також є гарною альтернативою для атаки, коли Мессі немає на полі. Грізманн – відмінний гравець, але він ніколи не грав у Барселоні або з Мессі і Суаресом. Звичайно, якщо йому вдасться виступити так само, як в Атлетіко, то він, безумовно, може стати відмінним доповненням до команди.

Але я надаю перевагу Неймару. Він знає клуб і, ймовірно, регулярно спілкується з Суаресом і Мессі. Повернення Неймара, можливо, не порадує всіх уболівальників після того, як він пішов у ПСЖ, але, якщо він допоможе їм виграти Лігу чемпіонів, вболівальники пробачать все", – цитує Рівалдо Four Four Two.

