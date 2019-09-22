Рівалдо з пересторогою висловився щодо надуспішного дебюту Фаті за Барселону

Колишній нападник Барселони та збірної Бразилії Рівалдо поділився думками щодо 16-річного нападника команди Ансу Фаті та можливого повернення у команду Неймара.

"Я розумію ентузіазм уболівальників щодо юного Ансу Фаті, але занадто передчасно порівнювати його з Ліонелем Мессі і шукати відповіді на запитання, чи стане він заміною аргентинцеві. Ніхто не сумнівається у надзвичайному таланті Фаті, але не потрібно звалювати таку відповідальність на його плечі, адже він поки ще дитина. Дайте йому час і можливість грати у свій футбол, а майбутнє саме дасть відповідь стане він "новим Мессі" чи ні.

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Ходять чутки, що після успіху Фаті Барселона перестане претендувати на Неймара. Думаю, це буде залежати від результатів команди до наступного трансферного вікна. Якщо Барселона буде йти впевнено, а Фаті стане важливою частиною успіху, у них не буде приводу підписувати новачка. Але якщо результати будуть незадовільними, Неймар може знову стати метою каталонців", – наводить слова Рівалдо Betfair.

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