Рівалдо виділив основну причину нападок президента Барселони на арбітрів

Легендарний форвард Барселони Рівалдо звинуватив керівництво "блаугранас" у замилюванні очей перед справжніми проблемами у клубі.

"Іноді можна засмучуватися через суддівство або рішення VAR, але я не згодний з твердженнями президента Барселони Бартомеу про те, що судді упереджено відносяться до команди у порівнянні з Реалом. Він просто намагається відволікти увагу ЗМІ від справжніх проблем свого клубу.

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Барселона все ще бореться за перемогу у Ла Лізі, вони як і раніше беруть участь у Лізі чемпіонів, але це не найвдаліший момент в історії клубу. Бартомеу намагається використовувати такі теми, як VAR, щоб виправдати себе перед фанатами і зробити вигляд, що клуб зіткнувся з труднощами не з його вини або гравців і тренера.

На мою думку, проблема "синьо-гранатових" не в VAR або будь-яких суддівських рішеннях. Їхня головна проблема – це якість футболу, яку необхідно поліпшити. Потрібно повернутися до того стилю гри, на який любить дивитися весь світ. Команда лідирувала в Ла Лізі до паузи, а тепер вона на чотири очки відстає від Реала. Не можна сказати, що VAR – основна причина, особливо коли команда так погано грає", – цитує Рівалдо видання Goal.

Нагадаємо, президент "блаугранас" Жозеп-Марія Бартомеу регулярно критикує іспанських арбітрів, натякаючи на їх упереджене ставлення до свого клубу.

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