Колишній форвард Барселони Рівалдо не в захваті від переходу нападника Леганеса Мартіна Брейтвейта у каталонський клуб.

"Я не розумію цього трансферу, чесно кажучи. По-перше, його підписали після закриття трансферного вікна. По-друге, Барселона могла взяти якогось молодого гравця з іншої команди.

"Барселона – моя мрія, Мессі – найкращий", – Брейтвейт дав традиційний коментар новачка каталонців

Команда починає додавати, тому не було сенсу підписувати форварда. При всій повазі до Брейтвейта, я не впевнений, що він є необхідним для Барселони футболістом.

Каталонці підписали єдиного нападника клубу, який намагається не вилетіти. Напевно Леганесу буде завдано шкоди", – цитує Рівалдо AS.

Нагадаємо, Барса придбала 28-річного нападника у Леганеса за 18 млн євро.

Барселона та Брейтвейт: навіщо данець "блаугранас", його сильні сторони, конкуренти і чому цей перехід – гроші на вітер