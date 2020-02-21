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Рівалдо розкритикував Барселону за трансфер Брейтвейта

06:00 290 Читать на русском
Рівалдо розкритикував Барселону за трансфер Брейтвейта
Мартін Брейтвейт / Фото Sky Sports

Колишній форвард Барселони Рівалдо не в захваті від переходу нападника Леганеса Мартіна Брейтвейта у каталонський клуб.

"Я не розумію цього трансферу, чесно кажучи. По-перше, його підписали після закриття трансферного вікна. По-друге, Барселона могла взяти якогось молодого гравця з іншої команди.

"Барселона – моя мрія, Мессі – найкращий", – Брейтвейт дав традиційний коментар новачка каталонців

Команда починає додавати, тому не було сенсу підписувати форварда. При всій повазі до Брейтвейта, я не впевнений, що він є необхідним для Барселони футболістом.

Каталонці підписали єдиного нападника клубу, який намагається не вилетіти. Напевно Леганесу буде завдано шкоди", – цитує Рівалдо AS.

Нагадаємо, Барса придбала 28-річного нападника у Леганеса за 18 млн євро.

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Теги
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