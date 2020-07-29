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Рівалдо пророкує Неймару три "Золоті м'ячі"

17:39 - Читать на русском
Рівалдо пророкує Неймару три "Золоті м'ячі"
Неймар та Мессі / Фото France Football

Легенда Барселони Рівалдо оцінив поточний прогрес форварда ПСЖ Неймара.

"Зараз Неймара відзначають за його зосередженість на футболі. Здається, він все робить правильно, і це можна бути гарною новиною для ПСЖ перед відновленням Ліги чемпіонів.

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Неймару вже 28 років, тому, ймовірно, він відчув, що настав час взяти себе в руки, щоб стати тим футболістом, який міг би легко претендувати на отримання двох-трьох "Золотих м'ячів".

Я великий фанат Неймара і хочу, щоб він став найкращим у світі. Це може трапитись, якщо йому вдасться зберегти свій новий настрій, тому що зараз він явно на вірному шляху", – цитує Рівалдо Betfair.

Нагадаємо, 28-річний бразилець ще не завойовував найпрестижнішу індивідуальну нагороду, а лідером за цим показником є екс-одноклубник Неймара – Ліонель Мессі (6 "Золотих м'ячів").

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Теги
Іспанія ПСЖ ПСЖ Неймар Золотий м'яч Рівалдо
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