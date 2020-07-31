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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Рівалдо прокоментував прихід Луческу в Динамо і порадив киянам два трансфери

19:58 - Читать на русском
Рівалдо прокоментував прихід Луческу в Динамо і порадив киянам два трансфери
Мірча Луческу / фото із соцмереж

Легендарний нападник Барселони Рівалдо відреагував на призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера київського Динамо.

"Я вважаю, що професійний гравець або тренер ніколи не повинен відмовлятися від цікавих пропозицій, але, звичайно, є особливі випадки. Були такі суперечливі трансфери, як у Фігу з Барселони в Реал. Думаю, я б теж постраждав би так само, якби переїхав їх Барселони в Мадрид.

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Звичайно, є ситуації, в яких такі кроки вважаються неможливими. Легендарні гравці, вихованці певного клубу, такі як Піке, Пуйоль або Гвардіола ніколи не гратимуть в Реалі або не будуть тренувати його. Те ж саме стосується таких легенд, як Касільяс або Рауль. У мене була можливість грати за три клуби в Сан-Паулу, і тоді я відчував, що ці кроки також викликали невдоволення. Це зрозуміло, але професіонал повинен подумати, що краще для його кар'єри.

Луческу може розпочати нову еру в київському Динамо. Зокрема, залучити бразильських гравців, як він це успішно робив у Шахтарі. Я кажу про таких гравців, як Луан або Евертон, трансфери яких були б відмінним рішенням. Хоча я не впевнений, що вони легко б адаптувалися до зими в Україні або нових ігрових схем", – цитує Рівалдо adevarul.ro.

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Луан Луан Вієйра Евертон Рівалдо Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу
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