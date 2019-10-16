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Рівалдо прогнозує появу Фаті у заявці збірної Іспанії на Євро-2020

23:24 63 Читать на русском
Рівалдо прогнозує появу Фаті у заявці збірної Іспанії на Євро-2020
Ансу Фаті / Фото ФК Барселона

Легенда Барселони та збірної Бразилії Рівалдо в захваті від прогресу 16-річного нападника каталонців Ансу Фаті.

"Фаті нещодавно викликали в збірну Іспанії U-21. Я вважаю, що це хороша новина для клубу і гравця. Фаті вже багато грає в першій команді, тому він може продовжувати завойовувати своє місце в команді.

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Якщо Фаті продовжить користуватися своїми шансами в Барселоні, не виключаю, що ми побачимо його на Євро-2020. Іспанія переживає перехідну фазу, а Фаті є видатним гравцем, який може допомогти збірній.

У будь-якому випадку, це буде залежати від того, що він зможе показати з цього моменту і до кінця сезону не тільки в Барселоні, але і з Іспанією U-21. Хоча я впевнений, що у нього достатньо таланту, щоб потрапити в збірну", – цитує Рівалдо Goal.

Нагадаємо, 16-річний талант Барселони народився у Гвінеї-Бісау, проте нещодавно отримав іспанське громадянство.

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Теги
Євро-2020 Іспанія Іспанія Ансу Фаті Ансу Фаті Барселона Барселона Іспанія U-21 Іспанія U-21 Рівалдо
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