Рівалдо прогнозує появу Фаті у заявці збірної Іспанії на Євро-2020

Легенда Барселони та збірної Бразилії Рівалдо в захваті від прогресу 16-річного нападника каталонців Ансу Фаті.

"Фаті нещодавно викликали в збірну Іспанії U-21. Я вважаю, що це хороша новина для клубу і гравця. Фаті вже багато грає в першій команді, тому він може продовжувати завойовувати своє місце в команді.

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Якщо Фаті продовжить користуватися своїми шансами в Барселоні, не виключаю, що ми побачимо його на Євро-2020. Іспанія переживає перехідну фазу, а Фаті є видатним гравцем, який може допомогти збірній.

У будь-якому випадку, це буде залежати від того, що він зможе показати з цього моменту і до кінця сезону не тільки в Барселоні, але і з Іспанією U-21. Хоча я впевнений, що у нього достатньо таланту, щоб потрапити в збірну", – цитує Рівалдо Goal.

Нагадаємо, 16-річний талант Барселони народився у Гвінеї-Бісау, проте нещодавно отримав іспанське громадянство.

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