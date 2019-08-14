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Рівалдо: Перехід Неймара в Реал не буде вважатись зрадою

16:47 275 Читать на русском
Рівалдо: Перехід Неймара в Реал не буде вважатись зрадою
Неймар / Фото BeSoccer

Легенда Барселони Рівалдо не звинувачуватиме форварда ПСЖ Неймара, якщо останній перейде до табору Реала, але сподівається на інший розвиток подій.

"Якщо Неймар підпише контракт з Реалом, я б не сприймав це як зраду після того, як він покинув Барселону задля переходу в ПСЖ. Це не означає, що ваша команда безпосередньо підсилить склад свого одвічного ворога. Для мене це не зрада.

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Я б вважав за краще, щоб він перейшов в Барселону, і тримаю парі, що якщо у нього буде можливість повернутися туди, де він був щасливий і де він зустріне своїх колишніх товаришів по команді, то йому це сподобається. Але, звичайно, все залежить від пропозиції Барселони", – сказав Рівалдо в інтерв'ю Betfair.

Нагадаємо, Неймар захищав кольори Барселони у 2013-2017 роках, після чого перебрався до табору ПСЖ за рекордні 222 млн євро.

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