Рівалдо оцінив майбутнє Мессі та Суареса в Барселоні – володар "Золотого м'яча" підшукав заміну форвардам

Легенда Барселони Рівалдо відзначив трансферну політику каталонського клубу.

"Мессі та Суарес ще здатні грати на високому рівні, тому у спортивного відділу є час, щоб в майбутньому знайти їм заміну.

Суарес оцінив можливий відхід Мессі з Барселони

Вважаю, що Барса правильно робить, думаючи про майбутнє, про тих, хто може прийти на заміну. Схоже, одним з них міг би стати Лаутаро", – цитує Гвардіолу Sport.es.

Нагадаємо, через останні невдалі результати Барси, у ЗМІ почали ширитись чутки про можливий відхід Ліонеля Мессі з каталонського клубу. Також "блаугранас" приписують інтерес до нападника Інтера Лаутаро Мартінеса.

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