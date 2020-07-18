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Рівалдо оцінив майбутнє Мессі та Суареса в Барселоні – володар "Золотого м'яча" підшукав заміну форвардам

12:49 - Читать на русском
Рівалдо оцінив майбутнє Мессі та Суареса в Барселоні – володар "Золотого м'яча" підшукав заміну форвардам
Ліонель Мессі та Луїс Суарес / Фото ФК Барселона

Легенда Барселони Рівалдо відзначив трансферну політику каталонського клубу.

"Мессі та Суарес ще здатні грати на високому рівні, тому у спортивного відділу є час, щоб в майбутньому знайти їм заміну.

Суарес оцінив можливий відхід Мессі з Барселони

Вважаю, що Барса правильно робить, думаючи про майбутнє, про тих, хто може прийти на заміну. Схоже, одним з них міг би стати Лаутаро", – цитує Гвардіолу Sport.es.

Нагадаємо, через останні невдалі результати Барси, у ЗМІ почали ширитись чутки про можливий відхід Ліонеля Мессі з каталонського клубу. Також "блаугранас" приписують інтерес до нападника Інтера Лаутаро Мартінеса.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Ліонель Мессі Луїс Луїс Суарес Трансфери Барселони Лаутаро Лаутаро Мартінес
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