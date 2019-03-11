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Рівалдо назвав футболіста, який став би ідеальною заміною Мессі в Барселоні

16:17 1719 Читать на русском
Рівалдо назвав футболіста, який став би ідеальною заміною Мессі в Барселоні
Ліонель Мессі / reuters

Колишній нападник Барселони Рівалдо вважає, що клубу час шукати заміну Ліонелю Мессі.

"Це питання повинно турбувати всіх уболівальників і керівництво Барселони. Потрібно шукати заміну для Ліонеля Мессі, хоча це важко зробити.

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Хто буде ідеальною заміною? Тільки Неймар. Якщо він повернеться в Барселону, буде здорово. Неймар – відмінний гравець, який вміє робити результат.

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Після відходу Мессі може статися те ж саме, що відбувається в Реалі, адже Мессі покине клуб після стількох років. Він вирішує результати матчів. І це цілком нормально, що команда може зіткнутися з тими ж труднощами, що й Реал, якщо не підпише такого ж гравця", – цитує Рівалдо Diario Sport.

Теги
Іспанія Барселона Барселона Рівалдо Трансфери Барселони Ліонель Мессі Ліонель Мессі Неймар Неймар
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