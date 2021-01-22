"Спортивний директор ПСЖ Леонардо зазначив, що клуб зацікавлений у підписанні Мессі влітку, коли термін його контракту з Барселоною закінчиться.

ПСЖ бачить перешкоду у потенційному трансфері Мессі

Це хороший варіант для Ліонеля, особливо з огляду на те, що команду тренує аргентинець Маурісіо Почеттіно. Мессі також знову буде грати з Неймаром, так що у нього є причини погодитись, якщо пропозиція надійде.

У Лізі 1 він буде сяяти без проблем, адже це слабший турнір, ніж Ла Ліга та АПЛ. Також він зможе краще готуватися до важливих матчів в ЛЧ по ходу сезону.

Клубів, здатних платити Мессі більше, ніж ПСЖ, мало. Я думаю, це хороший варіант для нього. І французькому футболу з точки зору медіа та спонсорів теж піде на користь поява такого гравця", – цитує Рівалдо Betfair.

Нагадаємо, влітку 33-річний форвард Барселони намагався покинути каталонський клуб, але керівництво не відпустило аргентинця.

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