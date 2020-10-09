"Дембеле відмовився йти під час трансферного вікна. Це не було б проблемою, якби він регулярно грав. Але це не той випадок, оскільки він продовжує отримувати травми або плутати розклад тренувань. Це не є добре.

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Усман чудовий гравець, але йому потрібно довести, що він хоче грати і брати на себе відповідальність. Клуб багато заплатив за нього, але не бачить ніякої віддачі. Подивимося, чи зможе він показати свою залученість, яка буде потрібна йому, щоб стати важливим гравцем в команді Кумана", – цитує Рівалдо Betfair.

Через свою травматичність у минулому сезоні Ла Ліги Дембеле провів лише 5 матчів, в яких відзначився голом.

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