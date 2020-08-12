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Рівалдінью в Динамо не буде – син легендарного бразильця близький до переїзду в Польщу

20:46 - Читать на русском
Рівалдінью в Динамо не буде – син легендарного бразильця близький до переїзду в Польщу
Рівалдінью (по центру) / фото з відкритих джерел

Краковія перебуває за крок від підписання нападника румунського Віторула, якого сватали в київське Динамо.

25-річний син знаменитого Рівалдо прибув до Кракова ще у вівторок ввечері. Найближчим часом він повинен пройти медогляд та підписати контракт з Краковією, повідомляє Fakt.pl.

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Президент Віторула Георге Попеску підтвердив, що угода перебуває на фінальній стадії – клуби вже про все домовилися, залишилося узгодити особистий контракт.

У сезоні 2019/20 Рівалдінью забив 11 голів у 25 матчах всіх турнірів. Transfermarkt оцінює бразильця в 1,1 млн євро. Нагадаємо, одним із претендентів на форварда називали і київське Динамо.

Зауважимо, син володаря "Золотого м'яча-1999" та переможця ЧС-2002 розпочав професіональну кар'єру футболіста у 2014 році у бразильській команді Можі-Мірін. Згодом виступав за португальську Боавішту, бразильські Інтернасьонал і Пайсанду, бухарестське Динамо та болгарський Левскі.

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Теги
Віторул Віторул Польща Рівалдінью Світ Трансфери Краковія Краковія Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо
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