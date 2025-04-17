"Гравець Динамо номер чотири вчинив явний фол проти нападника Кривбаса, який мав очевидну можливість контролювати м'яч, що котився по землі. Також у цьому епізоді були наявними всі чотири складові для визначення ситуації зриву очевидної гольової можливості: напрямок, позиція, кількість захисників і ймовірність контролю м'яча.

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Арбітр повинен був призначити штрафний удар і показати порушнику червону картку, а не жовту за зрив перспективної атаки на основі проведеного раніше аналізу. Відеоасистент арбітра правильно порекомендував арбітру перегляд на полі, щоб мати можливість краще оцінити критерії для зриву очевидної гольової можливості.

Після перегляду відеоматеріалів він правильно вирішив покарати червоною карткою гравця, який скоїв фол", – сказав Ріццолі на YouTube-каналі УАФ.

Нагадаємо, Динамо наразі очолює турнірну таблицю УПЛ з 60 очками. Кривбас перебуває на 6-й позиції, маючи у своєму доробку 30 набраних балів.

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