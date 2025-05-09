"Гравець Вереса №6, який перед входом у штрафний майданчик контактує з правою ногою суперника з Оболоні №17, яка, однак, вже стоїть на землі. Це гранична ситуація, оскільки захисник намагається зупинитися, коли м'яч вже пролітає повз нього, а нападник під час контакту залишає праву ногу, злегка посилюючи контакт, який, однак, не був створений гравцем Вереса і він навіть не шукав його.

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З цієї причини ми могли б посперечатися, чи може це бути продовженням гри або недбалим фолом, але точно не симуляцією, яку арбітри повинні карати тільки тоді, коли нападник явно намагається обдурити арбітра або правила гри.

Найкращим рішенням у цьому епізоді мало бути продовження гри, що підтверджує відео з камери заднього огляду, яка має той же кут огляду, що й арбітр, і показує всі елементи, про які йшлося раніше", – сказав Ріццолі для YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, що на 34-й хвилині матчу Верес – Оболонь головний арбітр гри Дмитро Кубряк показав другу жовту картку Георгію Куції за симуляцію. Також вилучення отримав голкіпер Вереса Богдан Когут, який активно висловлював невдоволення рішенням арбітра. У другому таймі матчу вболівальники рівненського клубу вигукували нецензурні вислови на адресу судді поєдинку.

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