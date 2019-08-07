Рітс: Динамо – дуже хороша команда з величезним досвідом

Хавбек Брюгге Матс Рітс оцінив шанси Брюгге на продовження єврокубкової кампанії після перемоги над Динамо (1:0) в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Матс Рітс заробив пенальті, з якого бельгійці забили єдиний гол. Ось як він описує той епізод: "Насправді, пощастило, що м'яч прилетів мені у ноги. Я хотів обійти суперника зліва, але він буквально вставив ногу прямо на моєму шляху. Тому рефері просвистів пенальті".

"Коли в єврокубках забиваєш бодай раз і не пропускаєш – це завжди хороший результат. Я не кажу, що ми вже гарантували собі місце в наступному раунді. Шанси досі 50 на 50. Це Динамо – дуже хороша команда з величезним досвідом. Ми це зрозуміли ще під час вивчення суперника.

Брюгге – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Я думаю, ми добре виглядали, декілька разів засмучували Київ. У другому таймі було значно складніше – суперник адаптувався. Наступного тижня в Україні нам не буде легко забезпечити собі путівку в плей-офф, але ми повністю віримо в успіх", – цитує Матса Рітса офіційний сайт Брюгге.

Динамо невдало розпочало єврокубковий сезон – кияни програли виїзний матч Брюгге. Олександр Хацкевич все ж оптимістично налаштований перед матчем-відповіддю.

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