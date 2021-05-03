"Рішення запросити Луческу було проривом": Кендзьора вважає румуна найкращим тренером у своїй кар'єрі
Захисник Динамо Томаш Кендзьора дав відвертий коментар про головного тренера киян Мірчу Луческу.
"Рішення президента запросити Луческу було проривом. Містер дав нам нове життя. Він не здійснював великих трансферів, нікого не купував, він побудував команду з того ж складу. З першого дня він заразив нас своїм ентузіазмом. Це тим більше дивно, коли згадуєш, що йому 75 років.
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Зізнаюся, не знаю, чим Луческу займається після тренувань, у чому секрет його вічної молодості. Мені дуже хотілося б бути такою ж енергійною, живою, натхненною людиною в його віці.
У Луческу немає нічого випадкового. Ні вправ, які б не мали глибокого сенсу. У нього є ідеї у всьому. Проводиться велика і сучасна робота над аналізом. Ви відчуваєте його впевненість, що ми рухаємося в правильному напрямку. Без сумнівів можу сказати: він – мій найкращий тренер", – цитує Кендзьору Newonce Sport.
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