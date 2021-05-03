"Рішення президента запросити Луческу було проривом. Містер дав нам нове життя. Він не здійснював великих трансферів, нікого не купував, він побудував команду з того ж складу. З першого дня він заразив нас своїм ентузіазмом. Це тим більше дивно, коли згадуєш, що йому 75 років.

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Зізнаюся, не знаю, чим Луческу займається після тренувань, у чому секрет його вічної молодості. Мені дуже хотілося б бути такою ж енергійною, живою, натхненною людиною в його віці.

У Луческу немає нічого випадкового. Ні вправ, які б не мали глибокого сенсу. У нього є ідеї у всьому. Проводиться велика і сучасна робота над аналізом. Ви відчуваєте його впевненість, що ми рухаємося в правильному напрямку. Без сумнівів можу сказати: він – мій найкращий тренер", – цитує Кендзьору Newonce Sport.

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