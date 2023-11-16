"Враження від Шахтаря? Дуже хороші – класна організація роботи, позитивна атмосфера, молоді гравці, які хочуть вчитися. Дуже приємно з ними працювати. Насправді все дуже просто. Коли ви в таких умовах, то вам не треба багато часу на адаптацію.

"Я дав дорогу Срні у збірній Хорватії": новий тренер Шахтаря – про відносини з Даріо

В житті кожного з нас настають моменти, коли ми приймаємо рішення розумом або серцем. Це рішення я ухвалив за покликом серця. Все сталося дуже швидко. У мене не було часу навіть почати щось обдумувати – ми поспішали прийняти команду перед матчем з Барселоною. Я ухвалив рішення, мабуть, за пів години.

Коли Пушіч зателефонував мені, я запитав: "Ти впевнений на 100%? Чи твоє рішення остаточне?" Він сказав: "Так". Я відчув щось всередині й відповів: "Добре, без проблем. Я приїду". Події розвивалися дуже динамічно, але так часто траплялося в моєму житті. Це новий досвід та новий спосіб життя. Я щасливий бути тут і щасливий бути частиною цього клубу.

Ми знали один одного з Маріно ще з дитячих років, адже перетиналися на футбольному полі. У нас дуже хороші стосунки. Знаю його погляди на футбол. Коли ви добре знаєте один одного й у вас схожі ідеї та філософія футболу, то дуже просто працювати разом. Це ще один з факторів, який допоміг прийняти рішення щодо свого приходу в Шахтар", – розповів хорват в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, що Маріно Пушіч та Маріо Станіч приєдналися до "гірників" наприкінці жовтня поточного року.

"Якщо вони скажуть "ми втомилися", нас усіх завтра вже не буде": Данило Сікан – ексклюзивне інтерв'ю "кошмару Барселони"