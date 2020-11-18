Прес-аташе збірної України Олександр Гливинський не вірить, що організатор Ліги націй УЄФА зможе швидко ухвалити рішення щодо зірваного поєдинку проти команди Швейцарії.

"Коли саме відбудеться засідання Дисциплінарного комітету УЄФА сказати важко, але це точно не буде оперативно.

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Можливо, цього місяця, можливо, наступного, а може й пізніше", – поділився думками Гливинський у своєму Facebook.

Нагадаємо, що у вівторок влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна, "синьо-жовтих" відправили на карантин, а УЄФА запропонував вітчизняній асоціації замінити збірну іншою командою.

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