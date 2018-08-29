"Рішення щодо Супряги приймав не Хацкевич", або "Як гарантувати собі 42 млн євро": реакція соцмереж на Динамо – Аякс

Динамо без шансів вилетіло з Ліги чемпіонів у матчі з Аяксом. Експерти та прості вболівальники не шкодували критики команді.

Динамо зазнало фіаско в дуелі з Аяксом – за всю історію київський клуб жодного разу не переміг амстердамців. У матчі-відповіді гості зіграли значно гостріше за команду Хацкевича. Динамівці створили не більше 2-х моментів, тоді як аяксиди, яких вдовольняла і нічия, завдали під 30 ударів. Не стільки результат, скільки якість показаної гри киян викликав розчарування. За статистикою очікуваних голів команди награли на розгромну поразку Динамо 0:4. Неймовірний фарт і героїчні сейви Дениса Бойка дозволили вибороти нічию.

Чи відправить Суркіс Хацкевича у відставку після вильоту Динамо з Ліги чемпіонів – головні причини

"Без шансів", – коротко і влучно прокоментував гру ведучий "Профутболу" Ігор Циганик.

Без шансів... — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 28 серпня 2018 р.

У коментарях жахаються: "Динамо дозволило супернику 17 разів пробити з меж власного штрафного"

Статистика просто жесть. 17 ударів зі штрафної! 3 штанги. pic.twitter.com/FSh0aFmqv5 — oleksandr martyniuk (@Latinosrv) 28 серпня 2018 р.

Євген Левченко, який пограв за збірну України та проти Аякса в Нідерландах, зі своїм суворим вердиктом: "Я не знаю, за що похвалити Динамо? Бойко в цій грі витягнув нічию. Тактично, фізично, ментально – провальні дві гри. Ще пахати і пахати"

По всем параметрам Аякс переиграл Динамо. Я не знаю, за что похвалить Динамо? Бойко в этой игре вытащил ничью. Тактически, физически, ментально провальные две игры. Ещё пахать и пахать. Аякс с победой. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 28 серпня 2018 р.

"Здолавши Динамо, Аякс гарантував собі 42 млн євро. По-моєму, не погано".

Победив Динамо, Аякс гарантировал себе 42млн евро. По моему не дурно. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 29 серпня 2018 р.

Колишній бос Говерли Олександр Шуфрич відзначив "силача Бойка" і трибуни НСК Олімпійський, які "не заслужили стати свідками європейського приниження", забезпечивши божевільний фарт київській команді.

Бойко силач. Уберёг Олимпийский от разгрома родной команды. Стадион и трибуны, обеспечив своей энергетикой сумасшедший фарт хозяев, не заслужили быть свидетелями европейского унижения. — Shufrych Aleksandr (@Shufa__10) 29 серпня 2018 р.

Трохи лірики від Артура Валерка

Футбольний бог суворо звів брови й указав перстом: "Вам туди, в Лігу Європи!"... pic.twitter.com/cvdKZChBjy — Artur Valerko (@ArchieValerko) 28 серпня 2018 р.

І ще сумний вирок від того ж автора: "Від таких нічиїх інколи більш гірке враження, аніж від інших поразок. Мені важко пригадати іще якийсь матч ДК, у якому б за 80 хвилин по його воротах пробивали 26 разів. Бойка просто залишили на розтерзання. Матч виносить вирок динамівським руйнівникам. На фоні звичайного європейського футболу вони відстають і в рухливості, і в мисленні".

"Клас нинішніх гравців Динамо не дозволяє вигравати великі матчі. Команді потрібно підсилення на всі позиції. Але його не буде. Рівень нинішнього Динамо, на жаль, це плей-офф Ліги Європи. Це елементарно кадрове питання. Давайте будемо приймати реальність об'єктивно. У команді немає стрижневих гравців, немає лідера.

Є талановиті хлопці, є традиційні дроворуби, але немає персони, навколо якої можна будувати команду серйозного рівня; На моїй пам'яті так безнадійно Динамо востаннє програло кваліфікацію Ліги чемпіонів в 96-м віденському Рапіду. Тільки дике везіння дозволило уникнути загальних 2:6, як це було тоді. Давайте не забувати, що нинішній Аякс за сучасними мірками це середня європейська команда. Не більше того.

І все-таки за одну дрібницю зачеплюся. Моя особиста думка – вихід у старті Супряги і його перебування на полі всі 90+2 хвилини це не тренерське рішення. Можу помилятися, але враження залишилося саме таким", – пише Кирило Крижановський. До речі, схожу думку про Супрягу висловив в "Татотаке" інший журналіст Сергій Болотніков.

Були й такі, хто похвалив Динамо. Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг може собі дозволити

Динамо – Аякс: вирішальний фактор "нового Хаві", ганебні антирекорди киян та цифри, які пояснюють провал Хацкевича

Тренер "Аякса": "Динамо" виявилося сильнішим, ніж ми очікували pic.twitter.com/NnTFBn7LNx — Брутальний Футбол (@brutfoot) 29 серпня 2018 р.

"Матчі з Аяксом знову наочно показали, що з цим підбором виконавців – особливо в центральній зоні півзахисту! – Динамо буде змушене надалі діяти строго від оборони. Хацкевич спробував трохи відкритися, пограти з хорошою командою першим номером, на зустрічних курсах, і всі проблеми Динамо тут же розкрилися.

Це не означає, що кияни не в змозі боротися за титули. Певний ресурс у них є, але тренерам доведеться використовувати його раціонально, тверезо оцінюючи свої реальні можливості. На жаль, але Ліга чемпіонів поки не для Динамо, як і видовищність поки – далеко не першочергова мета команди Хацкевича. Результат, результат і ще раз результат!

У цьому плані єдиний плюс для Динамо за підсумками двох матчів з Аяксом – те, що команда до останнього не здавалася. Шукала якісь рішення та виходи. Для перемоги над Аяксом цього мало. Але без цих якостей не було б взагалі нічого. Навіть надії", – пише журналіст УЄФА Ігор Лінник.

Журналіст Олександр Гапоненко "не підтримує зрадофілів" і вважає, що в Динамо зараз насправді хороша команда.

Аналітик Михайло Смоловой звертає увагу на антирекорд сезону Динамо: лише 13% атак завершувались ударами, тоді як у суперника цілих 35%! Абсолютний мінімум киян в атаці і максимум дозволеного супернику в захисті – провальна статистика на всіх фронтах.

Був і маленький позитив. Динамівці змусили Аякс встановити рекорд сезону за втратами – їх 115. "В Амстердамі було 104. Однак, якщо в першому матчі жодна з втрат не привела до удару по воротах Онани, то в другому – вже 3 таких. І всі вони в перші 15 хвилин..." Золотий період команди Хацкевича, на який було зроблено ставку, але вона не зіграла і далі було тільки гірше.

Запасні Аякса Давід Нерес і компанія мали багато приводів для сміху.

А завершимо фанатським позитивом.

"Навіщо Динамо виходити в ЛЧ? Щоб там ганьбитися?" Легендарний "динамівець" пояснив, чому рівень киян – ЛЄ