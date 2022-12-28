"Я людина пряма і справедлива – мене так виховали батьки. Скажу чесно, що якби ця пропозиція надійшла рік чи півтора тому, коли у Шахтарі працювали португальські фахівці – я не задумався б і секунди і попросив клуб відпустити мене. Потрапити у 20 років до АПЛ – це, звичайно, дуже круто.

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Але з приходом у клуб Даріо Срни та Роберто Де Дзербі все кардинально змінилося. Я не говорю, що мене хтось гладить по голові, але я відчуваю підтримку, розумію вимоги тренера і не припиняю працювати над собою, щоб максимально вдосконалити якість своєї гри.

Хочу подякувати Брентфорду за таку пропозицію. Потрапити до АПЛ у віці 20 років – це просто фантастика, але рішення про мій перехід ухвалює лише одна людина – президент клубу", – цитує Мудрика Sport Arena.

У нинішньому сезоні Мудрик відіграв за Шахтар 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 9 результативних передач.

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