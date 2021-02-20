"Мотиваційне рішення повинно бути в кінці березня, чекати залишилося не так довго. Якщо ж матч дозволять зіграти, УАФ буде пропонувати варіанти. Ми з колегами прошерстили календар.

"УЄФА розташований у Швейцарії, а це як мед і бджоли": Денисов прогнозує Україні поразку у Лозанні

У першу чергу впадає в очі період перед Євро, де збірні проводитимуть спаринги. Україна і Швейцарія не в одній групі, можуть зіграти, але не в рамках товариського матчу, а в рамках Ліги націй.

УАФ під силу скасувати якийсь товариський матч, заплатити пеню, але провести матч Ліги націй. Ще одна ймовірна дата – фінальний розіграш Ліги націй у жовтні. Якраз у ці дати Україна і Швейцарія можуть провести цей матч, щоб вирішити суперечку на полі.

Можливо, це відбудеться, але дивно, що крім України у цій суперечці ніхто не хоче зіграти в футбол. Можливий ще жереб – він може нас певною мірою влаштувати. Жереб – це перемога, нічия або поразка, а нас не влаштує лише поразка", – сказав Денисов у програмі "ДенисовTIME".

Нагадаємо, 17 листопада через низку позитивних тестів на COVID-19 серед українських гравців швейцарська сторона відмовилась від вирішальної гри Ліги націй, а УЄФА присудив "синьо-жовтим" технічну поразку, що вибило команду Шевченка з елітного дивізіону турніру.

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