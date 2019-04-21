toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЕВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРДІФФ - ЛІВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІК

Рішарлісон відзначився крутим голом через себе у воротах Манчестер Юнайтед

16:51 293 Читать на русском
Рішарлісон відзначився крутим голом через себе у воротах Манчестер Юнайтед
Епічний гол Рішарлісона / Фото ФК Евертон

Найкращий бомбардир Евертона в поточному сезоні виправдовує своє реноме.

13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот
 
13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот

Манчестер Юнайтед завітав у гості до Евертона рамках 35-го туру АПЛ.

Барселона зацікавлена у підписанні Рішарлісона

Вже на 13-й хвилині поєдинку господарі шокували МЮ взяттям воріт. Після вкидання з-за бокової лінії м'яч потрапив у штрафний майданчик манкуніанців, де Рішарлісон ударом через себе ефектно відправив "круглого" під поперечину.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Рішарлісон провів 32 матчі, в яких відзначився 13-ма голами та двома асистами.

"Дилер приставив мені до голови пістолет": Рішарлісон – пекельний шлях через наркотики та насилля до зірки АПЛ

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Евертон Евертон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Евертон - Манчестер Юнайтед Відеоновини Рішарлісон Рішарлісон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
25
хв
Арсенал
18:00
Крістал Пелас
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук