Рішарлісон відзначився крутим голом через себе у воротах Манчестер Юнайтед

Найкращий бомбардир Евертона в поточному сезоні виправдовує своє реноме.

Манчестер Юнайтед завітав у гості до Евертона рамках 35-го туру АПЛ.

Барселона зацікавлена у підписанні Рішарлісона

Вже на 13-й хвилині поєдинку господарі шокували МЮ взяттям воріт. Після вкидання з-за бокової лінії м'яч потрапив у штрафний майданчик манкуніанців, де Рішарлісон ударом через себе ефектно відправив "круглого" під поперечину.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Рішарлісон провів 32 матчі, в яких відзначився 13-ма голами та двома асистами.

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