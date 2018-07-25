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Рішарлісон став гравцем Евертона за 50 мільйонів фунтів

24 липня 23:07 212 Читать на русском
Рішарлісон став гравцем Евертона за 50 мільйонів фунтів
Рішарлісон / фото: ФК Евертон

Евертон оголосив про трансфер екс-форварда Уотфорда Рішарлісона.

Нападник підписав з мерсисайдським клубом п'ятирічний контракт. Сума переходу не уточнюється, проте, за інформацією ЗМІ, за перехід Рішарлісона Евертон заплатив 50 мільйонів фунтів.

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"Я хочу, щоб мої мрії стали реальністю тут, в одному з найбільших клубів Англії", – сказав Рішарлісон.

Раніше повідомлялося, що Евертон активно працює над трансфером захисника Барселони Люки Діня.

Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Рішарлісон Рішарлісон Евертон Евертон
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