Рішарлісон продовжив контракт з Евертоном

Ліверпульський клуб пролонгував угоду зі своїм нападником Рішарлісоном ще на кілька років.

Форвард збірної Бразилії Рішарлісон вирішив наступні п’ять років провести на Гудісон Парку, повідомляє офіційний сайт Евертона. Мерсисайдський клуб підписав зі своїм 22-річним нападником нову угоду, розраховану до літа 2024 року.

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"Я маю намір залишитися тут надовго. Цей клуб дав мені можливість продемонструвати свою гру. Саме тут я зміг довести, що гідний виступати за збірну Бразилії, і тут забив багато голів в чемпіонаті Англії. Клуб довіряє мені, а я довіряю йому. Вболівальники підтримують мене і команду, і ми намагаємося робити все, щоб радувати їх", – зазначив Рішарлісон в інтерв’ю клубному порталу.

Нагадаємо, бразилець перейшов у Евертон у 2018 році. У поточному сезоні він зіграв у 14-ти поєдинках англійської Прем'єр-ліги і забив 4 голи.

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