Ріо Фердінанд розповів, хто повинен бути основним нападником Манчестер Юнайтед

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд поділився своєю думкою щодо основного нападника в команді.

"Решфорд – неймовірний талант, якого треба виховати. Моурінью давав йому можливості, він грав багато хвилин.

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Але зараз, на мою думку, Маркус у тому віці, коли буде сидіти там і якщо не розпочинатиме в старті, буде розчарований.

Він виріс із того гравця, якого взяли в команду і він був щасливий виходити з лави для запасних. Зараз Маркус знаходиться в тому місці, де він думає: "Я повинен грати в основі", а коли Решфорд не грає, це розчарування.

Не думаю, що він на тому етапі кар'єри, коли можна стверджувати, що це залізна основна дев'ятка в команді.

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Дивишся на Лукаку, його рекорд результативності, він забиває голи, це фантастично. Але у найкращих командах потрібно щось більше. Треба бути здатним залучати інших людей в гру, доповнювати їх, все повинно бути налаштоване з тобою", – сказав Фердінанд BT Sport.