Рінкон: Я перебував у депресії, у мене був алкоголізм, а потім зустрів Ісуса – зараз я служу йому

Бразилець Діого Рінкон, відомий виступами у складі київського Динамо, зізнався, що стикався з серйозними проблемами за межами поля.

За словами 40-річного бразильця, який вже завершив кар'єру, у нього були серйозні проблеми з алкоголем, а також невдалі спроби зайнятися бізнесом. Коли саме Рінкон опинився у психологічній ямі – екс-динамівець не уточнює.

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"Я два роки перебував у депресії. У мене був алкоголізм, я завдавав болю усій своїй сім'ї. Але потім я звернувся до спеціальної установи і одужав. Я зустрів Ісуса, і це змінило моє життя. Зараз я служу Ісусу.

Я розтратив дуже багато грошей. Вклав у бізнес, в який не зміг увійти. Це були гроші на вітер, я їх, по суті, викинув. Я не звик до великих грошей, а потім вони раптово звалилися на мене, наче з неба. Складно з цим впоратися. У футболі тебе постійно оточують фальшиві друзі, які хочуть лише твоїх грошей. Багато хто підбирається до тебе ближче, щоб нашкодити. Потрібно бути обережним – у певний момент я переконався в цьому", – цитує Рінкона Noticias Inter з посиланням на Radio Grenal.

Нагадаємо, бразилець виступав у складі Динамо з 2002-го по 2009 рік. Тричі став чемпіоном України, а ще 4 разаи підіймав над головою національний Кубок. Загалом за період в Україні виграв 9 трофеїв.

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