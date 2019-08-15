Рінкон: Я міг би привозити талановитих бразильців в Динамо, але потрібна згода від керівництва

Колишній нападник столичного гранда готовий допомогти клубу в пошуку нових гравців.

"Я знаю дуже багато гравців з Бразилії і, звичайно, в цьому плані я міг би допомогти Динамо – знаходити і привозити до Києва футболістів. Але необхідне розуміння і згода з боку керівництва клубу.

Діого Рінкон: Мрію побачити свого сина у футболці Динамо

Я завжди готовий допомагати Динамо. Я б міг проводити роботу з цими гравцями, перш ніж їх пропонувати київському клубу, передати досвід, який у мене вже є, розповісти історію клубу і як жити в Україні. І тільки потім вже привозити їх сюди", – сказав Рінкон в інтерв'ю SportArtena.

Скандальна телеведуча хотіла очолити Динамо – колись її облаяв Алієв

Нагадаємо, бразильський форвард захищав кольори Динамо упродовж семи років і встиг стати триразовим чемпіоном України.