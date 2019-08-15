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Рінкон: Я міг би привозити талановитих бразильців в Динамо, але потрібна згода від керівництва

21:13 1455 Читать на русском
Рінкон: Я міг би привозити талановитих бразильців в Динамо, але потрібна згода від керівництва
Діого Рінкон / фото із соцмереж

Колишній нападник столичного гранда готовий допомогти клубу в пошуку нових гравців.

"Я знаю дуже багато гравців з Бразилії і, звичайно, в цьому плані я міг би допомогти Динамо – знаходити і привозити до Києва футболістів. Але необхідне розуміння і згода з боку керівництва клубу.

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Я завжди готовий допомагати Динамо. Я б міг проводити роботу з цими гравцями, перш ніж їх пропонувати київському клубу, передати досвід, який у мене вже є, розповісти історію клубу і як жити в Україні. І тільки потім вже привозити їх сюди", – сказав Рінкон в інтерв'ю SportArtena.

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Нагадаємо, бразильський форвард захищав кольори Динамо упродовж семи років і встиг стати триразовим чемпіоном України.

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