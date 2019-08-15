Рінкон: У 2006 році я прийняв пропозицію грати за збірну України

Колишній нападник Динамо Діого Рінкон зізнався, що свого часу міг виступати за збірну України.
"У 2006 році мені пропонували грати за збірну України. Я прийняв цю пропозицію. Але виникли проблеми з документами і не склалося.
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А якщо говорити про саму натуралізацію – тут вже самі українці повинні вирішувати – добре це чи погано. Я вважаю, що це – величезна честь, коли тебе запрошують грати за збірну", – цитує Рінкона SportArena.
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Нагадаємо, бразильський нападник захищав кольори Динамо з 2002 по 2009 рік. У активі Рінкона 46 голів у 129 матчах за український гранд.