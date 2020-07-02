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Рикун зізнався, чому не вийшов на заміну зі збірною Франції – Блохін покарав гравця за цю витівку

2 липня 12:32 - Читать на русском
Рикун зізнався, чому не вийшов на заміну зі збірною Франції – Блохін покарав гравця за цю витівку
Олександр Рикун / фото: Дніпро

Колишній гравець збірної України Олександр Рикун пригадав, як не вийшов на заміну в товариському матчі проти Франції на на Стад де Франс.

"Залишалося 4 хвилини, і Олег Володимирович покликав, мовляв, виходь. Кажу: "Володимировичу, тут 4 хвилини вже, нічого не зможу показати, виходити не буду". Ну, не бачив сенсу. Якщо б це була не товариська гра, а офіційна, то вийшов би, час потягнути. Але це товариська, поки переодягнувся – і вже все. Вибігти і що?

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Хоча говорили: "То це ж проти збірної Франції вийти". Так я в перерві 15 хвилин побігав на цьому стадіоні. А там, по-моєму, Зідан і забив на 88-й з пенальті. Ну хоча б хвилин 10, а тут три хвилини. Було незрозуміло, можливо, емоції, ну і не бачив сенсу. Хоча потім, наскільки пам'ятаю, місяці два-три Олег Володимирович в збірну не викликав, але потім запрошував назад", – розповів Рикун в інтерв'ю для YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Рикун провів за національну збірну України лише 8 матчів. Дебютував 21 березня 2002 року у товариському матчі проти збірної Японії.

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Теги
Збірна України Олександр Олександр Рикун Олег Блохін
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