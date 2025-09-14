У соцмережах з'явилися нові кадри з легендарним українським півзахисником Олександром Рикуном. На відеозаписі помітно, що колишній плеймейкер набрав вагу та зовнішньо змінився. Раніше екс-футболіст зізнавався у пристрасті до спиртних напоїв.

До слова, Олександр Рикун завершив кар'єру гравця у 2010 році. Рикун відомий за виступами за Дніпро, Металіст та збірну України. Всього за свою кар'єру він зіграв 358 матчів, у яких забив 65 голів та віддав 65 асистів.

