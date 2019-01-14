Рикун: Справді випив і випав з вікна, але про третій поверх – це перебільшення

Екс-хавбек Дніпра та Металіста Олександр Рикун прояснив історію про падіння з вікна готелю у Винниках після матчу з ФК Львів.

"Було різне, за кілька епізодів мені зараз соромно. Але у нас з Марекевичем збереглися непогані стосунки. Міг пожартувати з ним. Свого часу ми проводили збори в Трускавці. Бігали кроси. Дорога йшла вгору. Кроси ніколи не були моїм сильним боком. Обганяли і молодь, і ветерани. Маркевич з нами бігав. І теж почав мене обганяти. Бачу, він вже попереду, видихнув: "Богданич, ну хоч ви мене не обганяйте".

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Історія про падіння з вікна в 2009... З третього поверху – це перебільшення. Було трохи нижче. А загалом – диму без вогню не буває. Я в тій ситуації був винен. Пазли склалися невдало. Початок березня. Ми грали з ФК Львів у Добромилі фактично на болоті. Гру потрібно було скасовувати. Я взагалі не розумію, як арбітр вирішив, що газон відповідає рівню матчів Прем'єр-ліги.

У Львові команду очолював Ковалець, який до цього працював у тренерському штабі Металіста. Не розумію, чому не можна було реально подивитися на речі, на стан поля і домовитися про перенесення. У підсумку ми зіграли 1:1, мене замінили наприкінці першого тайму. Потім ми залишилися у Львові, точніше у Винниках. Я був засмучений. Спробував боротися зі стресом за допомогою алкоголю. Вийшло зовсім невдало. Подробицями ділитися не хочу", – сказав Рикун.

Читайте повну версію інтерв'ю Рикуна: "Перед Маркевичем мені було соромно". Олександр Рикун вперше розповів про незручні випадки, в які потрапляв