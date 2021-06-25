"На першу сходинку я б поставив Георгія Бущана, який хоч і пропустив п'ять м'ячів – дуже багато разів рятував команду.

Збірна України визначилась з місцем підготовки до матчу 1/8 фіналу Євро зі Швецією

А друге і третє місця розділив би між Андрієм Ярмоленком і Романом Яремчуком, нашими головними бомбардирами.

Не можу не сказати і про розчарування. Це Олександр Зінченко і Руслан Маліновський. Одні з головних надій команди, можна сказати, лідери, не мають права так грати. Маю велику надію, що у наступному матчі ці хлопці реабілітуються і доведуть, що не дарма виступають в англійській Прем'єр-лізі і італійській Серії А", – сказав Рикун у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірній України вистачило третього місця, щоб пробитися в плей-офф Євро-2020. На стадії 1/8 фіналу підопічні Шевченка зустрінуться зі Швецією. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, о 22:00.

Винен не тільки Шевченко: тіньовий антигерой збірної України, про якого всі забули, і мораль від Блохіна