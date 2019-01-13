Ріксен залишок життя проведе в шотландській лікарні

Колишній футболіст Зеніта та Рейнджерс Фернандо Ріксен страждає від серйозної хвороби і проведе в лікарні залишок свого життя.

"Я знаю, що залишуся в цій лікарні до кінця свого життя. У мене немає вибору, окрім як прийняти цей факт.

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Лікарі розповіли мені, які у мене залишаються варіанти. Я не можу полетіти додому, через нестачу кисню. Тут я відчуваю себе як вдома. Персонал дуже хороший. В цьому місці я буду перебувати до самого кінця.

Мені потрібен професійний догляд. В Іспанії я більше не можу залишатися. Я тут вже три тижні, і у мене все добре. У хоспісі навіть не так сумно перебувати, як в самій лікарні.

Я не боюся свого майбутнього. Я знаю, що я в правильному місці, на випадок якщо щось трапиться. Тепер моя сім'я може приїхати до мене і залишатися зі мною поруч до кінця мого життя", – цитує Ріксена The Scottish Sun.

Лікарі відмовляються говорити про тривалість життя Ріксена. Раніше колишньому футболісту прогнозували кілька місяців, але з моменту поставлення діагнозу пройшло вже 5 років.