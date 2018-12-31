Рікардінью отримав рекордний 6-й "Золотий м'яч" у футзалі

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Національна збірна – на Євро, Динамо чи Шахтар – у фіналі Ліги Європи. Топ-5 мрій українських вболівальників на 2019 рік
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Сейви Бойка та Шуста потрапили у список найкращих в груповому етапі Ліги ЄвропиЛіга Європи — 17:25 309
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"Ви знаєте, що таке карцер?" Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історіяОвертайм — 16:30 3400
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Батько Циганкова оцінив можливість трансферу сина з Динамо в РомуУкраїна — 15:57 1914
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Ліверпуль як "найкраща команда світу", дивний матч Зінченка та Роналду в ролі рекордсмена Реала: підсумки євровікендуІталія — 15:35 1883
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