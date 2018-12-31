Рікардінью отримав рекордний 6-й "Золотий м'яч" у футзалі

Футболіст збірної Португалії з футзалу Рікардінью став володарем "Золотого м'яча-2018".

Рікардінью вшосте в своїй кар'єрі виграв "Золотий м'яч" у футзалі, повідомляє Diario Sport.

Рікардінью забив неймовірний гол рабоною в матчі Євро-2018 з футзалу

Це рекордний показник в історії. Його найближчий переслідувач Фалькао має 4 таких нагороди.

Цього року Рікардінью разом зі збірною Португалії став чемпіоном Європи, перегравши у фіналі Іспанію. У групі з португальцями була збірна України.

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