"Щодо звільнення Патріка ван Леувена і призначення Маріно Пушіча, то навіть не знаю, як то правильно прокоментувати. Не пригадую, щоб в Шахтарі ось так міняли тренерів раніше.

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Це ж що вони там таке наробили? Спершу Ігора Йовічевіча, зараз Патріка ван Леувена. Може, нідерландець не знайшов спільну мову з гравцями. Я ж не перебуваю в Шахтарі, всередині клубу, не знаю всіх процесів, але до добра все це навряд доведе. Зараз щось говорити після однієї гри важко, нехай Пушіч попрацює хоч трошки. Рік-два, може, й протримається", – поділився Маркевич у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Маріно Пушіч очолив Шахтар 24 жовтня та вже дебютував на чолі "гірників" у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони – поразка (1:2).

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