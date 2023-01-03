Атакувальний півзахисник Зорі В'ячеслав Чурко розповів про можливість переходу в Бенфіку, який так і не відбувся.

"У складі юнацької збірної України я брав участь в еліт-раунді кваліфікації на чемпіонат Європи. Цей турнір відбувався у Португалії. У вирішальній грі за вихід на Євро ми поступилися саме португальцям. Після цього матчу до мене виник інтерес від Бенфіки.

Клуб не готовий був платити за трансфер, проте у мене залишався лише один рік контракту з Шахтарем. Я хотів дограти цей час у дублі та перейти через рік до Бенфіки у статусі вільного агента.

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Менеджмент "гірників" розумів мою ситуацію та почав тиснути. Поставили ультиматум: або продовжую контракт, або на рік мене усунуть від команди, та весь цей час я буду бігати по колу тренувального поля у Донецьку. Я був твердо налаштований на перехід, тому продовжувати угоду відмовився.

Проте через деякий час мені зателефонували та сказали, що я їду на літній збір із першою командою. Я поїхав, добре себе показав, та навіть у контрольному матчі із австрійським Гоїнгом забив чотири голи. У Шахтаря тоді була команда космічного рівня: Мхітарян, Вілліан, Дуглас Коста, Тейшейра, Фернандінью. Мені, як молодому футболісту, було цікаво, чи зможу я обігнати цього бразильця, чи зможу відібрати у нього м’яч? У кожному епізоді я намагався не поступитися.

Після зборів Луческу сам підійшов до мене та сказав, що бачить мене у першій команді. Ми із агентом усе зважили. На той момент Шахтар за рівнем був кращим за Бенфіку. Було страшно у молодому віці їхати за кордон, плюс розумів, що рік прийдеться сидіти без ігрової практики. Врешті-решт, ми ухвалили рішення підписати довгостроковий контракт із Шахтарем.

Тоді я залишився у Шахтарі, бо розраховував конкурувати за місце у складі у команді. Я не знав, що почну кататися по орендах. Зараз я вже розумію, що неможливо просто так зайняти місце легіонера, який коштує божевільних грошей. Треба пройти через щось, набратись досвіду. Якби я міг повернути час, то обрав би Бенфіку, а не Шахтар", – цитує В'ячеслава Чурка Український футбол.

У поточному сезоні 29-річний вінгер зіграв за Зорю 17 матчів (2 голи, 3 асисти). Раніше вихованець Шахтаря виступав за Маріуполь, Говерлу, Металіст, Фрозіноне, Колос та угорські клуби.

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