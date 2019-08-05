Рига підписала українського форварда

Форвард Мирослав Славов став гравцем Риги.

Рига на своєму офіційному сайті повідомила про підписання українського нападника Мирослава Славова. Про деталі контракту не повідомляється.

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Останнім клубом футболіста був Кхорфаккан з 2 дивізіону ОАЕ. Раніше виступав за Ваннсюссель та Хемніцер.

У минулому році Рига під керівництвом Віктора Скрипника стала чемпіоном Латвії.