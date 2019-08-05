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Рига підписала українського форварда

16:38 175 Читать на русском
Рига підписала українського форварда
Мирослав Славов / ФК Рига

Форвард Мирослав Славов став гравцем Риги.

Рига на своєму офіційному сайті повідомила про підписання українського нападника Мирослава Славова. Про деталі контракту не повідомляється.

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Останнім клубом футболіста був Кхорфаккан з 2 дивізіону ОАЕ. Раніше виступав за Ваннсюссель та Хемніцер.

У минулому році Рига під керівництвом Віктора Скрипника стала чемпіоном Латвії.

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Теги
Українці за кордоном Трансфери Трансфери чемпіонату України Рига Рига Світ Мирослав Славов Мирослав Славов
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