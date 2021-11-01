"Моє лікування триває, але найважче вже позаду. Щодня стає краще. Зараз я вже вдома.

Селезньов анонсував завершення кар'єри – є нюанс

Майже відразу після того, як я зазнав травми, до мене приїхали рідні. Тож зараз проводжу час з ними – ми виїжджаємо на каву, дивимося фільми, ще вдома граю в Call of Duty: Warzone. Я щиро вдячний клубу, нашій команді й уболівальникам за велику підтримку", – розповів вінгер офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, що Сергій Гринь нещодавно вилетів мінімум на місяць через прикру травму. У його активі 5 матчів у Прем'єр-лізі в сезоні 2021/22, у яких вихованець Шахтаря забив 1 м'яч.

Рух розписав наднудні нулі з Олександрією – яскравий приклад антифутболу, від якого стає сумно